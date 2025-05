Wetter: in der Nacht viele Wolken, tagsüber wechselhaft

Das Wetter in Bayern: In der Nacht viele Wolken, in der Mitte einzelne Schauer, zu den Alpen hin häufig nass. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Tagsüber bewölkt, etwas Sonne in Nordbayern. In der Südhälfte zeit- und gebietsweise Regen, in Mittelfranken und der Donau-Alb-Region später einzelne Schauer. Morgen an den Alpen noch Regen, sonst trocken und im Norden Bayerns oft sonnig. Am Samstag häufig die Sonne und meist trocken. Weiterhin oft lebhafte Winde. Höchstwerte zunächst 9 bis 19, am Samstag 15 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2025 04:00 Uhr