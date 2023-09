Wetter: in der Nacht vereinzelt Schauer, im Tagesvorlauf teils länger sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelte Schauer, Tiefstwerte 14 bis 10 Grad. Tagsüber Wolken mit sonnigen Abschnitten, später gebietsweise länger sonnig; höchstens vereinzelt Schauer. Auch am Sonntag und Montag nach örtlich zähem Nebel viel Sonnenschein. Höchstwerte heute 18 bis 22 Grad. Ab Sonntag 20 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2023 01:00 Uhr