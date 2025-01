Wetter: in der Nacht teils Schnee, Glätte und stürmisch

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst kräftiger Regen, später auch Schnee und Glätte. Sehr windig bis stürmisch. Es kühlt auf plus ein bis minus drei Grad ab. Morgen und auch am Wochenende teils bewölkt, teils freundlich. Die Schneefälle lassen nach. Es wird kälter, bei plus 4 bis minus 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2025 21:00 Uhr