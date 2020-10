Wetter: In der Nacht oft klarer Himmel

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend klar. Auch in der Nacht meist klarer Himmel, in Unterfranken nach Mitternacht etwas Regen möglich. Tiefstwerte: 10 bis 1 Grad. Morgen an den Alpen zunächst teils freundlich, sonst bewölkt und gebietsweise Regen bei 11 bis 17 Grad. Am Montag Sonne und Wolken bei maximal 22 Grad. Am Dienstag meist bewölkt, stellenweise Regen und wieder kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 17:00 Uhr