Wetter: in der Nacht örtlich Nebel, Tiefstwerte 12 bis 6 Gad

Das Wetter in Bayern: in der Nacht Abkühlung auf 12 bis 6 Grad. Zum frühen Morgen hin örtlich Nebel. Nach dessen Auflösung oft sonnig. Am Montag wenig Wetteränderung, am Dienstag nimmt die Schauerneigung zu. Die Höchstwerte steigen tagsüber auf 21 bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 03:00 Uhr