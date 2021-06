Wetter: In der Nacht meist klar; Tagsüber sonnig und warm

Polizei löst am Wochenende erneut Feiern in mehreren Städten auf

Hamburg: In vielen Städten bundesweit hat die Polizei am Wochenende erneut große Feiern in Parks und auf öffentlichen Plätzen aufgelöst, weil die Teilnehmer gegen Corona-Regeln verstießen. In Hamburg etwa hatten sich im Stadtpark rund 2.500 Menschen getroffen. Im Lauf des Abends sei die Stimmung immer aggressiver geworden. Zwei Beamte wurden verletzt. Zehn Menschen wurden vorläufig festgenommen. Auch in Berlin räumte die Polizei einen Park, weil Tausende Menschen dort feierten. Der Einsatz verlief friedlich. Einsätze gab es unter anderem in Heidelberg, Leverkusen und Bremen. In Bayern wurden bisher keine größeren Verstöße am Wochenende bekannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.06.2021 23:00 Uhr