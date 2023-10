Wetter: In der Nacht klar, morgen sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, zum frühen Morgen hin örtlich Nebel; Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 6 Grad. Auch in den nächsten Tagen oft sonnig. Am Dienstagabend lokale Schauer und Gewitter. In den Nächten Temperaturrückgang auf 14 bis 7 Grad; Höchstwerte zunächst 23 bis 29 Grad, am Mittwoch nur noch 16 bis 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 21:30 Uhr