Wetter: In der Nacht in Alpennähe klar, Tiefstwerte +6 Grad bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe sternenklar; sonst nach teils klarem Beginn von Norden her zunehmend bewölkt und örtlich Regen. Tiefstwerte plus 6 bis minus ein Grad. Heute im Tagesverlauf vor allem in Alpennähe viel Sonnenschein, sonst meist stark bewölkt bis trüb mit etwas Regen. Höchstwerte sechs bis 14 Grad. Wenig Änderung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2024 01:00 Uhr