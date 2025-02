Wetter: in der Nacht im Norden Bayerns Glatteisgefahr

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht im Norden überwiegend bewölkt, vereinzelt etwas Regen oder gefrierender Regen mit Glatteis. Im Süden meist trocken und teils lockere Wolken. Mancherorts Nebel. Tiefstwerte +4 bis -3 Grad. Morgen zunächst meist bewölkt, auch Regen oder gefrierender Regen möglich, zum Nachmittag hin freundlicher und milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2025 18:00 Uhr