Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, Tiefstwerte 16 bis 12 Grad

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt, an den Alpen kann es regnen. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, gebietsweise Schauer und Gewitter. Temperaturen zwischen 16 und 12 Grad. Morgen erneut Regen und Gewitter, mitunter auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad. Die Aussichten: Am Samstag viel Sonne, Werte bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 23:00 Uhr