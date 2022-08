Wetter: in der Nacht Abkühlung bis 13 Grad, tagsüber wechselhaft

Trotz leicht steigendem BIP rechnen Experten mit einer Rezession

Wiesbaden: Anders als zunächst berechnet, hat das Wirtschaftswachstum in Deutschland zwischen April und Juni doch leicht zugelegt, und zwar um 0,1 Prozent. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden korrigierte heute erste Angaben, die von einem stagnierenden Bruttoinlandsprodukt ausgingen. Für die kommenden Monate rechnen Experten aber mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung, also einer Rezession. Laut Ifo-Chef Fuest ist der von seinem Institut gemessene Geschäftsklimaindex im August auf 88,5 Punkte gesunken. Das ist der tiefste Wert seit Juni 2020. Die Stimmung in den Unternehmen sei schlecht.

