Wetter in Bayern: zunächst noch regnerisch, tagsüber Sonne und Wolken

Das Wetter in Bayern: in der Nacht zunächst vor allem in Alpennähe noch regnerisch, zum frühen Morgen hin örlich Nebel. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Tagsüber Sonne und Wolken, am Mittwoch überwiegend sonnig. Die Höchstwerte liegen in den nächsten Tagen zwischen 12 und 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.03.2024 01:00 Uhr