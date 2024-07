Wetter in Bayern: Wolken und Sonne bei 17 und 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden ist es heute meist bewölkt, vereinzelt kann es regnen. Im Norden gibt's Wolken mit sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen erreichen 17 bis 23 Grad. In der Nacht in Ober- und Niederbayern vereinzelt Schauer oder Gewitter. Sonst meist klar, bei 13 Grad. Morgen und am Montag Sonne und Wolken, ganz vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich, bei maximal 23 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 07:00 Uhr