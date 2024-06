Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Schauern, 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht in Nordbayern abklingende Regenfälle und aufklarend, im Süden weiterer Regen. Tiefstwerte um 12 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch Morgen in Südbayern noch Regen, im Norden Sonne und Wolken. Am Dienstag und Mittwoch allmählich Wetterberuhigung mit einem Sonne-Wolken-Mix und nur noch einzelnen Schauern. Höchstwerte 15 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 06:00 Uhr