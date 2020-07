Wetter in Bayern: viel Sonne, Höchstwerte bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: heute zeigt sich neben einigen Wolken häufig die Sonne. Es bleibt trocken und die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 18 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen überwiegend heiter und trocken bis Höchstwerten bis 26 Grad, auch am Dienstag bleibt es trocken, in Franken aber zeitweise wolkig bei Temperaturen bis 27 Grad, am Mittwoch wechselhafter mit Schauern bei maximal 24 Grad.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 12.07.2020 05:00 Uhr