Wetter in Bayern: Unbeständig bei 10 bis 16 Grad

Frauenanteil in den Vorständen von Großunternehmen sinkt

Berlin: In den Vorständen der größten deutschen Unternehmen sitzen immer noch wenige Frauen. Zuletzt ist ihr Anteil sogar wieder gesunken. Laut einer Studie der Allbright-Stiftung waren im September nur 12,8 Prozent der Vorstände von Dax-Unternehmen weiblich. In Großbritannien, Schweden und den USA ist der Anteil rund doppelt so hoch. Bundesfamilienministerin Giffey erklärte, die meisten deutschen Großunternehmen ließen Potenzial ungenutzt. Justizministerin Lambrecht sieht die Studie als Beleg dafür, dass freiwillige Lösungen nicht weiterführen. Sie will noch in diesem Jahr verbindliche Regeln auf den Weg bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 16:00 Uhr