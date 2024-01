Wetter in Bayern: überwiegend freundlich bei 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Örtlich Frühnebel, sonst überwiegend freundliches Wetter bei 0 bis 5 Grad. In der Nacht teils wolkig, Tiefstwerte um -3 Grad. In den kommenden Tagen oft bewölkt und zeitweise Regen. Sonnig am ehesten in Alpennähe. Zunehmend windig. Tagsüber zwischen 3 und 12 Grad. Nachts 6 bis 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 08:00 Uhr