Wetter in Bayern: tagsüber Sonne und Wolken bei 11 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: zunächst in einigen Regionen noch Nebel oder Hochnebel. Später wechselhaft mit Sonne, Wolken und vereinzelt Schauern. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. Morgen überwiegend freundlich, mit besonders viel Sonnenschein im Süden. Am Donnerstag vielerorts mehr Wolken als Sonne und einzelne Schauer. Tageshöchsttermperaturen 12 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.03.2024 01:00 Uhr