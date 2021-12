Nachrichtenarchiv - 15.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt, anfangs auch trüb durch Nebelfelder, dabei trocken. Nur an den Alpen freundlicher mit Sonne. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. Morgen und am Freitag trocken und besonders am Vormittag nebelig-trüb, in den Alpen sonnig. Am Samstag Sonne und Wolken. Höchstwerte 1 bis 8, Tiefstwerte 5 bis minus 5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2021 06:00 Uhr