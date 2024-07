Wetter in Bayern: Sonnig und heiss bei 27 bis 33 Grad.

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 27 bis 33 Grad. In der sternenklaren Nacht Tiefstwerte um 16 Grad. Die Aussichten bis Freitag Morgen erst noch sonnig bei 30 bis 33 Grad, spätnachmittags und abends lokale Wärmegewitter möglich. Am Donnerstag und Freitag wechselhaft mit örtlich kräftigen Gewittern bei 22 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2024 06:00 Uhr