Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 9 bis 14 Grad. In der Nacht klar mit Tiefstwerten um minus 2 Grad. Bis Mittwoch unverändert, erst am Donnerstag mehr Wolken und im Norden vereinzelt Regen. Höchstwerte 9 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2021 13:00 Uhr