Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bei mitunter lebhaften Winden - Sonne und Wolken, meist trocken; Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von plus 1 bis minus 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Freitag viel Sonne. Höchstwerte morgen 14 bis 20, ab Donnerstag 17 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 16:00 Uhr