Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 20 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. In Alpennähe teils gewittrige Regenfälle. Höchstwerte 20 bis 23 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; mit Regenfällen vor allem in Südbayern. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, Wolken und örtlichen Schauern und Gewittern. Ab Montag freundlicher, bei bis zu 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 07:00 Uhr