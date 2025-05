Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, 13 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen immer dichtere Wolken und etwas Regen. Ansonsten von Norden her zunehmend freundlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 20 Grad. In der Nacht, außer an den Alpen, trocken und klar oder leicht bewölkt. Es kühlt auf 7 bis 1 Grad ab. Morgen und am Wochenende teils freundlich, teils bewölkt, bei bis zu 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2025 12:00 Uhr