Wetter in Bayern: Nachts klar oder locker bewölkt, Tiefstwerte bis -4 bis

Das Wetter in Bayern: Abends am Bodensee trüb, sonst klar. Nachts Tiefstwerte bis -4 Grad. Morgen nach Frühnebel wieder sonnig bei ähnlichen Temperaturen wie heute, nachmittags ziehen von Nordwesten her Wolken auf. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch in Nord- und Ostbayern oft bewölkt, südlich der Donau noch freundlich. Am Donnerstag dann vielerorts Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 17:00 Uhr