Wetter in Bayern: meist bewölkt und regnerisch

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, ab und zu sonnige Abschnitte. Im Norden Frankens Regen, an den Alpen und in Schwaben Schauer. 10 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2025 12:15 Uhr