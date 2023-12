Wetter in Bayern: in der Nacht vereinzelt Regen, tagsüber im Süden oft sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt, gebietsweise Regen, in der Nacht nur vereinzelt Regen, Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Tagsüber und auch in den folgenden Tagen in Südbayern oft sonnig, im Norden wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, vereinzelt Schauer. Höchstwerte 5 bis 12 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 18:00 Uhr