Wetter in Bayern: in der Nacht klar, stellenweise neblig

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts klar. Allenfalls am Bodensee, an der Donau und in Teilen der Oberpfalz trüb durch Nebel oder Hochnebel. In der Nacht teils klar, teils neblig. Tiefstwerte +1 bis -5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend freundlich, gebietsweise auch Nebel oder Hochnebel. Am Dienstag im Süden sonnig, im Norden zunehmend bewölkt. Am Mittwoch regnerisch. Die Höchstwerte bei 3 bis 9 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2023 17:00 Uhr