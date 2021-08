Nachrichtenarchiv - 11.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: in der Nacht im Südosten vereinzelt Schauer und Gewitter, Abkühlung auf 16 bis 11 Grad. Tagsüber freundlich bei Höchstwerten zwischen 21 und 27 Grad, am Donnerstag bis 30 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.08.2021 03:00 Uhr