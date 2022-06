Nachrichtenarchiv - 13.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden, besonders in Alpennähe, anfangs Schauer und Gewitter. Ansonsten meist freundlich. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht 12 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Viel Sonne. Morgen bei Höchstwerten von 22 und 25 Grad, ab Mittwoch 26 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2022 06:00 Uhr