Wetter in Bayern: im Norden wechselnd bewölkt, im Süden oft Sonne, warm

Scholz plant nach Wirecard-Skandal Änderungen bei Finanzaufsicht

Berlin: Nach der mutmaßlichen Bilanzfälschung beim Zahlungsdienstleister Wirecard hat Bundesfinanzminister Scholz Konsequenzen angekündigt. Er will die Finanzaufsicht BaFin umbauen. Es sei jetzt Aufgabe des Gesetzgebers, die Schutzmechanismen zu überprüfen und zu verbessern, sagte Scholz der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Niemand sollte bloß die Luft anhalten und hoffen, dass nichts passiert, so Scholz weiter. Konkret will er der Bafin ein unmittelbares Durchgriffsrecht bei der Kontrolle von Bilanzen gewähren. Außerdem sollen jederzeit Sonderprüfungen in großem Umfang möglich werden. Und große Zahlungsdienstleister sollten generell der Finanzaufsicht unterliegen. In der Jahresbilanz von Wirecard hatten 1,9 Milliarden Euro gefehlt, der Dax-Konzern stürzte an den Börsen ab und hat inzwischen Insolvenz angemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2020 09:00 Uhr