Wetter in Bayern: Im Norden freundlich, im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens und der Oberpfalz freundliches Wetter. Im übrigen Bayern meist bewölkt und besonders in Südbayern häufige, gewittrige Regenfälle. Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad. Nachts im Süden weitere Regenfälle, in Nordbayern meist trocken. Tiefsttemperaturen um 12 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Teils freundlich, teils bewölkt und besonders in Alpennähe immer wieder Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 06:00 Uhr