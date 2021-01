Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: in der Nacht gebietsweise Schnee und Abkühlung auf minus 1 bis minus 7 Grad. Tagsüber viele Wolken und nur gelegentlich Schnee, Höchstwerte minus 1 bis plus 3 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.01.2021 03:00 Uhr