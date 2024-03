Wetter in Bayern: Freundlich bis bewölkt bei maximal 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst freundlich, am Nachmittag Wolken. Zum Abend hin am westlichen Alpenrand Regen und teils lebhafter Wind. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, im Westen Regen. Tiefstwerte um 5 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch Morgen Sonne und Wolken; nur vereinzelt Regen. Dienstag und Mittwoch oft bewölkt und gelegentlich Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 06:00 Uhr