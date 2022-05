Wetter: Im Norden freundlich, im Süden regnerisch

Das Wetter in Bayern: Im Norden freundlich, besonders in Unterfranken. Im Süden dichte Wolken und schauerartige Regenfälle oder Gewitter. Höchstwerte zwischen 13 Grad im Allgäu und 22 Grad im Landkreis Aschaffenburg. Kommende Nacht im Norden teils klar, teils wolkig; im Süden regnerisch. Tiefstwerte um 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende teils länger sonnig, teils wolkig und vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. .