Wetter: gebietsweise Regen, Höchstwerte 7 bis 13 Grad

Merkel mahnt Einhaltung des Pariser Klimaziels an

Glasgow: Bundeskanzlerin Merkel hat bei der Weltklimakonferenz die Einhaltung des Pariser Ziels angemahnt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu halten. Es gelte, diese Ziele in der Mitte des 21. Jahrhunderts umzusetzen. Wörtlich sagte Merkel: Wir sind nicht da, wo wir hinmüssen. Die von den Vertragsstaaten abgelieferten Reduktionsziele ergäben nicht das, was in Paris vereinbart worden sei. Die Welt hoffe, dass man am Ende dieser Konferenz besser dastehe. US-Präsident Biden warnte vor den Folgen des Klimawandels, der jetzt bereits Teile der Erde verwüste und die Lebensgrundlagen vieler Menschen zerstöre. Man stehe an einem Scheitelpunkt der Geschichte, so Biden. Er mahnte, besseres Wachstum und bessere Arbeitsplätze zu schaffen. In den USA werde der Anteil an Erneuerbaen Energien bis 2030 auf jeden Fall viel größer sein, etwa durch Invetitionen in Sonnenenergie.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.11.2021 16:15 Uhr