Wetter: freundlich, von Westen Gewitter 29 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist freundlich, am Abend von Westen her Gewitter. Höchstwerte 29 bis 33 Grad. In der Nacht örtlich heftige Schauer oder Gewitter mit Hagel und orkanartigen Böen bei 19 bis 14 Grad. Morgen und am Donnerstag teils sonnig teils wolkig und vor allem am Donnerstag häufig Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 26 und 34 Grad. Am Freitag wechselhaft und kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2023 15:00 Uhr