Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute wird es wieder freundlich, später sind an den Alpen Schauer möglich. Bei 19 bis 24 Grad . Am Samstag und Sonntag bleibt es meist sonnig, an den Alpen Schauer oder Gewitter. Am Montag freundlich und trocken, bei 14 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 06:00 Uhr