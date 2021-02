Wetter: Erst sonnig, dann unbeständig mit Schnee, minus 1 bis plus 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.02.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Süd- und Ostbayern anfangs noch recht freundlich, sonst zunehmend bewölkt und in Franken später Schnee und Schneeregen. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. In der Nacht etwas Schnee und Schneeregen bei Werten um 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Wechselnd bewölkt mit etwas Sonne, in Südbayern auch länger sonnig. Ab und zu auch Regen. Höchstwerte 4 bis 12 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.02.2021 10:15 Uhr