Wetter: erst Nebel, dann viel Sonne - bis zu 20 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und im höheren Bayerischen Wald wird es heute sonnig, sonst meist trüb durch Nebel und Hochnebel und erst am Nachmittag gebietsweise Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen 13 bis 20 Grad. In der Nacht ist es in den Alpen und im höheren Bayerischen Wald klar, sonst trüb, bei Tiefstwerten um 8 Grad. Bis Dienstag ändert sich das Wetter kaum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 09:00 Uhr