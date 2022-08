Nachrichtenarchiv - 19.08.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt und gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern. In Süd- und Ostbayern auch länger anhaltende und ergiebige Regenfälle. Höchstwerte 17 bis 27 Grad. Morgen meist bewölkt mit Schauern und Gewittern, zum Abend hin von Norden her Wetterberuhigung. Sonntag und Montag freundlich und trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2022 15:00 Uhr