Wetter: Bewölkt und vereinzelt Regen, später freundlicher; 7 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst viele Wolken, im Tagesverlauf auch sonnig. Höchstwerte zwischen 7 und 15 Grad. In der Nacht meist klar, Werte um den Gefrierpunkt. Morgen wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Viel Sonne vor allem im Südosten. Am Sonntag Wolken, etwas Regen, nachmittags Auflockerung. Temperaturen zwischen 6 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2025 10:00 Uhr