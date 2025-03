Wetter: bewölkt, teilweise Schneeglätte

Das Wetter in Bayern: In der Nacht neben ein paar Auflockerungen oft wolkenverhangen und gebietsweise Regen. Regional auch Schneeglätte möglich. Tiefstwerte +3 bis -2 Grad. Bis Sonntag weiterhin hie und da Regen oder Schnee. Nur ab und zu sonnige Abschnitte, vor allem in Franken. Höchstwerte ein bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2025 20:00 Uhr