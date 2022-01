Wetter: bewölkt mit Schneeregen, sehr windig

Nachrichtenarchiv - 29.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, von Nordwesten her Schneeregen und sehr windig, in den Bergen immer wieder Schneefall mit Sturmböen. Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad . Morgen zunächst regnerisch, später freundliche Abschnitte und weiter sehr windig, 4 bis 7 Grad. Montag und Dienstag verbreitet Schneefall, vor allem im Alpenvorland. Mit minus 1 bis plus 6 Grad tagsüber etwas kühler. In den Nächten Werte um den Gefrierpunkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 06:00 Uhr