Wetter: Bewölkt, gebietsweise Schnee, Höchstwerte -4 bis +1 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Politische Unruhen in Peru weiten sich immer mehr aus

Lima: Die politische Krise in Peru spitzt sich immer mehr zu. Landesweit gab es erneut regierungskritische Demonstrationen. Protestierende und die Polizei lieferten sich gewalttätige Auseinandersetzungen. In der Hauptstadt Lima griffen Regierungsgegner die Einsatzkräfte mit Steinen und Flaschen an, diese wiederum setzten Tränengas ein. In der südlichen Region, in der Stadt Ilave, griffen etwa 1500 Demonstranten eine Polizeistation an und steckten sie in Brand. In der Stadt Arequipa versuchten Regierungsgegner den Flughafen zu stürmen. Über mehrere Regionen wurde der Ausnahmezustand verhängt. Entzündet hatten sich die Proteste an der Absetzung und Inhaftierung von Präsident Castillo im Dezember vergangenen Jahres. Seitdem wird Peru von der Vize-Präsidentin Boluarte regiert. Die Anhänger Castillos fordern seine Freilassung, den Rücktritt der Übergangsregierung und Neuwahlen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2023 08:15 Uhr