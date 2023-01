Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: überwiegend stark bewölkt, am ehesten in Unterfranken ab und zu Auflockerungen. Zeit- und gebietsweise Schnee, streckenweise Glätte. Höchstwerte minus 4 bis plus 1 Grad. Nachts von Osten her vielerorts Schnee, Straßenglätte. Tiefstwerte um minus 2 Grad. Morgen zieht der Schneefall nach Westen ab. Montag und Dienstag oft bewölkt, nur ab und zu kurz Sonne und meist trocken.Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2023 11:45 Uhr