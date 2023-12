Wetter: Am Nachmitag abklingender Schneefall, -5 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und besonders im Süden schneit es weiter viel. Es gilt eine Unwetterwarnung im von den Alpen bis ins südliche Niederbayern. Gegen Nachmittag klingt der Schneefall dann ab. Höchstwerte zwischen minus 5 und 0 Grad. In der Nacht im Süden zeitweise klar bei um minus 7 Grad. Morgen südlich der Donau sonnig, sonst teilweise bewölkt. Zum Wochenstart überwiegend bewölkt und gebietsweise Schnee oder Regen. Nachts minus 14 bis 0 Grad, an den Tagen minus 4 bis plus 4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 07:15 Uhr