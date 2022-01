Nachrichtenarchiv - 13.01.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar teils trüb bei Tiefstwerten zwischen - 2 und -7 Grad. Tagsüber nach zähem Nebel weitgehend sonnig. Am Wochenende nur an den Alpen länger freundlich, sonst meist trüb bei Höchstwerten zwischen 0 und 9 Grad. Tiefstwerte in der Nacht: 0 bis -6 Grad

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2022 23:00 Uhr