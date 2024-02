Wetter 11:30: Viele Wolken bei 4 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, vereinzelt mit Regen. Sonnige Abschnitte am ehesten im Osten und Norden Bayerns. Höchstwerte zwischen 4 und 12 Grad. In der Nacht meist bewölkt, örtlich mit Nebel. Am westlichen Alpenrand regnerisch. Tiefsttemperaturen um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wieder viele Wolken mit etwas Regen. Nur in Unter- und Oberfranken zeitweise auch sonnig. Höchstwerte 7 bis 11 Grad. Am Donnerstag zunächst oft bewölkt oder trüb, später zunehmend sonnig bei maximal 9 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2024 13:45 Uhr