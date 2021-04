Nachrichtenarchiv - 04.04.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Deutschland: Nachts in den Alpen noch etwas Schnee oder Schneeregen. Von Nordwesten her dichte Wolken. Sonst nur gering bewölkt, teils auch klar und trocken. Temperaturen zwischen -5 und +5 Grad. Morgen viel Sonnenschein. Im Norden dichtere Wolken, aber weitgehend trocken. Höchstwerte zwischen 15 und 7 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.04.2021 04:00 Uhr